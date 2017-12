Fondazione Spedali Civili, Rolfi: questo ente favorirà sinergia tra benefattori

“È una bella giornata per Brescia, perché nasce una nuova fondazione dall’incontro di più benefattori e fondazioni private, fra cui la Berlucchi, la Beretta, la Nocivelli e la Comunità Bresciana, che hanno deciso di costituire con gli Spedali Civili questo nuovo ente per incrementare le risorse a supporto della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in funzione del nostro ospedale, che già oggi raccoglie circa 2 milioni l’anno di donazioni.” Lo afferma Fabio Rolfi, Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia circa la creazione della Fondazione Spedali Civili.

“Si punta ad incrementare ulteriormente questa cifra – prosegue Rolfi – grazie a questo nuovo ente, che favorirà la sinergia tra i benefattori che ne fanno parte. Una nuova fondazione che si apre al territorio, che consentirà, grazie anche ad agevolazioni fiscali, di rendere ancora più semplici le donazioni, utilizzando strumenti come il 5 per 1000, rendendo di fatto ancora più corposo il contributo privato agli investimenti, alla ricerca e più in generale verso il continuo miglioramento delle prestazioni del Civile. Sono molto soddisfatto di questa notizia, soprattutto perché ciò che si è fatto a Brescia può rappresentare un modello per altre realtà regionali e anche perché, appena un anno fa, rilanciai l’idea con un’intervista; fa quindi piacere che oggi questo obiettivo, di cui si è tanto parlato, sia divenuto realtà. Possiamo davvero fare scuola – conclude Rolfi – nel campo della collaborazione e del protagonismo privato verso l’interesse pubblico.”

