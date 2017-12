Il sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti scende in campo con Gori

L’indiscrezione era nell’aria da qualche settimana. E ora appare sempre più concreta. L’ex giornalista Rai e attuale sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti – salvo sorprese – correrà alle prossime elezioni regionali a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Giorgio Gori.

“Questo è il logo della lista civica che sosterrà Gori nella sua corsa alla Presidenza di Regione Lombardia”, ha scritto Venchiarutti sul suo profilo Facebook, per poi tessere le lodi del sindaco di Bergamo e concludere: “Darò a Giorgio, che conosco e stimo da 35 anni, tutto l’aiuto ed il supporto possibili. Spero che tutti i cittadini lombardi, in primo luogo bresciani, aldilà degli schieramenti di partito, facciano altrettanto”.

Per il giornalista-sindaco, secondo i rumors, potrebbe profilarsi un posto nel listino bloccato del candidato presidente. Il suo nome circolava da tempo tra le figure su cui il Pd avrebbe potuto puntare nei prossimi appuntamenti elettorali, tanto da ottenere numerosi consensi anche in un recente sondaggio on line lanciato da BsNews.it. Venchiarutti, negli scorsi mesi, era anche salito alla ribalta delle cronache nazionali per la decisione di azzerare le spese di giunta.