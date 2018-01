Meteo Brescia, giovedì nuvole basse e compatte

Brescia

Tempo generalmente stabile con nuvolosità anche bassa al mattino e al pomeriggio; addensamenti compatti anche in serata. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

Lombardia

Deboli piogge al mattino e al pomeriggio sulle pianure meridionali, asciutto sui restanti settori; tempo stabile in nottata con nuvolosità irregolare diffusa su tutto il territorio, maggiori schiarite solo sulle Alpi.

Italia

Tempo localmente instabile al Nord Italia con piogge sparse tra Emilia Romagna, Liguria e Piemonte meridionale e neve sui rilievi fino a 700-900 metri. Più asciutto sulle altre regioni con cieli a tratti anche molto nuvolosi. Condizioni di generale instabilità al Centro, con rovesci e precipitazioni sparse ad iniziare dal versante tirrenico. Fenomeni in estensione anche all’Adriatico con neve in Appennino in progressivo calo fino a 900 metri. Giornata caratterizzata dalle piogge sulle regioni meridionali, con fenomeni localmente intesi soprattutto sulle coste Tirreniche e sulla Sardegna prima di raggiungere anche i settori Adriatici soprattutto in nottata. Neve fino a 1000-1300 metri. Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

www.centrometeoitaliano.it

Comments

comments