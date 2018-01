Il meteo di venerdì 26 gennaio a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo a Brescia e provincia per la giornata del 26 gennaio.

Brescia

Condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi sia al mattino sia al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo. Nuvolosità compatta anche in serata. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

Lombardia

Piogge sparse al mattino e al pomeriggio sui settori occidentali, neve sulle Alpi oltre i 1100-1200 metri; fenomeni anche intensi in serata sui settori occidentali, più asciutto sulle pianure orientali.

Italia

Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi con piogge sparse specialmente sulle regioni occidentali, possibili rovesci o temporali sulla Liguria. Tempo asciutto sull’ Emilia Romagna e basso Veneto. Neve sulle Alpi oltre 800-1200 metri.

Nuvolosità diffusa su tutte le regioni e per tutto l’ arco della giornata con deboli piogge associate tra Toscana e Lazio, più stabile altrove.

Condizioni meteo per lo più stabili con sole prevalente sulle regioni peninsulari, qualche nube in più in transito sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna dove non si esclude la possibilità di deboli piogge dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, stabili le massime.

Previsioni del tempo in collaborazione con il Centro Meteo Italiano.

