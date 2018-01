Il meteo di martedì 30 gennaio a Brescia e provincia

By

Tempo stabile con nuvolosità bassa per l’intero arco della giornata

Le previsioni del tempo per la giornata di martedì 30 gennaio a Brescia e provincia.

Brescia

Tempo stabile con nuvolosità bassa per l’intero arco della giornata, ma sempre con tempo asciutto Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

Lombardia

Condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli nuvolosi e presenza di nubi basse specie sulle pianure e a ridosso delle prealpi. Schiarite più ampie sulle Alpi. La situazione meteo non varierà in serata ed in nottata.

Italia

Cieli generalmente nuvolosi o molto nuvolosi sui settori pianeggianti e in Liguria ma senza fenomeni di rilievo. Ampie schiarite lungo i rilievi alpini e prealpini. Bel tempo e sole prevalente su quasi tutte le regioni con clima gradevole nelle ore centrali del giorno. Qualche nube in più sulla Toscana si alternerà a locali schiarite. Stabilità prevalente sia sui settori insulari che peninsulari con ampie schiarite e cieli generalmente sereni. Temperature in rialzo sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Previsioni del tempo in collaborazione con il Centro Meteo Italiano.

