Fatture false: cinque persone denunciate in Val Camonica

Una società della Val Camonica operante nel settore della costruzione di edifici e in quello dell’ingegneria civile è finita nei guai nelle ultime ore con l’accusa di evasione fiscale.

La Guardia di Finanza di Edolo avrebbe infatti certificato che, negli anni d’imposta dal 2010 al 2016, la società in questione ha emesso fatture false per circa 8 milioni di euro. In particolare le fatture false sarebbero servite per il noleggio di mezzi che, in realtà, erano già impiegati in altri cantieri situati in Veneto, Piemonte e Lombardia.

I costi per i falsi noleggi – come scrive il Giornale di Brescia – venivano compensati con ricavi fittizi dovuti ad altre fatture false a soggetti compiacenti e i crediti Iva accumulati venivano utilizzati per chiudere i debiti tributari della società.

Ad essere denunciate dalle Fiamme Gialle sono state ben 32 persone: 5 della Valle Camonica e 27 dislocate in varie zone delle tre regioni interessate (Brescia, Pavia, Milano, Cremona, Bergamo, Verona e Torino).

Comments

comments