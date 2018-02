Meteo Brescia, martedì tempo stabile con minime fino a -4°C

By

Tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; sereno in serata. Temperature comprese tra -4°C e +1°C

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Brescia

Tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; sereno in serata. Temperature comprese tra -4°C e +1°C.

Lombardia

Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori; neve al pomeriggio sui settori alpini a quote basse. Nuvolosità irregolare in serata, ma senza fenomeni di rilievo.

Italia

Al Nord: Al mattino locali nevicate fin sulle coste della Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora locali nevicate su Romagna e Alpi centro-occidentali, variabilità asciutta sugli altri settori. In serata residue e deboli nevicate su Alpi orientali e Romagna, irregolarmente nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino tempo instabile lungo l’Adriatico con neve fin sulle coste, più asciutto sul Tirreno con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con neve tra Marche, Umbria e Abruzzo, stabile e più soleggiato altrove. In serata ancora locali nevicate fin sulle coste dell’Adriatico, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali fenomeni su Campania, Calabria e Isole Maggiori con neve fin verso i 300 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse e neve a bassa quota su tutti i settori, oltre i 1400 metri sulla Sicilia. In serata residue precipitazioni sui settori Peninsulari con neve oltre i 100-400 metri, più asciutto sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

www.centrometeoitaliano.it

Comments

comments