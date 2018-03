Il meteo di martedì 13 marzo a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di martedì 13 marzo a Brescia e provincia.

Brescia

Condizioni di tempo stabile con nuvolosità diffusa anche bassa; poco nuvoloso in serata. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

Lombardia

Cieli nuvolosi al mattino su tutti i settori; poco nuvoloso al pomeriggio e tempo stabile salvo deboli piogge sulle aree orientali. Quota neve oltre 1600 metri; tempo stabile nel corso della serata con nubi sparse su tutto il territorio.

Italia

Condizioni di tempo instabile sui settori orientali del Nord, con piogge e rovesci già dal mattino e per tutto l’arco della giornata. Neve sui rilievi oltre i 1400-1600 metri, cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni sulle altre zone.

Piogge e rovesci sparsi sulle regioni centrali, con fenomeni sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico e neve in Appennino fino a 1500-1600 metri. Precipitazioni in progressivo esaurimento solamente dalla nottata. Giornata all’insegna della generale instabilità al Sud, con precipitazioni sparse specie sulla Sicilia e sulle regioni Peninsulari. Fenomeni intensi sono attesi sulle coste Tirreniche, mentre rimarrà più asciutto solo sulla Sardegna. Temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo a cura e in collaborazione con il Centro Meteo Italiano.

