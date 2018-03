Anac: Lgh ad A2A solo con bando. I grillini: stop o chiederemo i danni

La vendita di Lgh ad A2A sarebbe dovuta passare da un bando e non attraverso la cessione diretta. A scriverlo è l’autorità nazionale anticorruzione nella delibera firmta da Raffaele Cantone lo scorso 7 marzo. A determinare la “sentenza” l’esposto presentato nel 2016 da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle

“La vendita in via diretta non era esperibile senza una previa procedura concorsuale, competitiva e comparativa”, si legge nel parere di Anac sulla vendita del 51 per cento di Linea Group ad A2A.

“Chiediamo uno stop immediato ai politici coinvolti o saranno ritenuti responsabili del danno erariale”, ha commentato il parere il neoconsigliere in Regione Lombardia Ferdinando Alberti, primo firmatario dell’esposto. “Non avevamo dubbi – ha aggiunto – Ci chiamavano gli inesperti grillini e già nel 2016 davamo una sonora lezione ai blasonati studi di avvocati al soldo di A2A”.

