Il meteo di giovedì 22 marzo a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo a Brescia e provincia per la giornata di giovedì 22 marzo.

Brescia

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio; cieli sereni in serata. Temperature comprese tra -1°C e +8°C.

Lombardia

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nell’arco della giornata su tutta la regione; sereno o poco nuvoloso anche in serata, ma sempre con tempo asciutto.

Italia

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali, con sole prevalente alternato solamente a qualche addensamento sparso sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili nevicate a bassissima quota al Centro Italia e in particolare sul versante Adriatico, con fiocchi anche fino a 100 metri sull’Abruzzo già dal mattino. Più asciutto sulle altre regioni, con ampi spazi di sereno sulla Toscana e maggiori addensamenti altrove.

Maltempo al Sud con rovesci e temporali intensi soprattutto nelle ore diurne sui settori Peninsulari, accompagnati dalla neve che sulle zone interne potrà spingersi fino a bassissima quota. Piogge sparse anche sulla Sicilia, tempo più asciutto sulla Sardegna dal pomeriggio. Temperature minime in generale diminuzione, massime in aumento solo al Nord Italia.

Previsioni meteo a cura e in collaborazione con il Centro Meteo Italiano.

