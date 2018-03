Meteo Brescia, venerdì sole di giorno e minime allo zero di notte

Brescia

Tempo generalmente stabile e soleggiato nel corso delle ore diurne; sereno in serata. Temperature comprese tra 0°C e +11°C.

Lombardia

Tempo stabile per l’intera giornata con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; sereno in serata.

Italia

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni settentrionali e per tutto l’ arco della giornata. Cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali con tempo in prevalenza stabile eccetto sull’ Abruzzo e sulle Marche meridionali dove non si esclude la possibilità di deboli nevicate fino a quote molto basse.

Giornata all’ insegna del tempo instabile al Sud Italia con precipitazioni sparse sia sui settori peninsulari che su quelli insulari, nevosi in Appennino oltre i 400-900 metri di quota. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.

