Il meteo di martedì 27 marzo a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo a Brescia e provincia per la giornata di martedì 27 marzo.

Brescia

Tempo stabile con sole prevalente al mattino, nubi in aumento nel corso del pomeriggio; cieli nuvolosi in serata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.

Lombardia

Tempo stabile e soleggiato al mattino, nuvolosità in aumento al pomeriggio con deboli nevicate sulle Alpi oltre 1500 metri. Sereno o poco nuvoloso in serata con quota neve oltre 1300 metri.

Italia

Molte nubi al Nord Italia ad iniziare dalle ore pomeridiane, quando non si escludono anche locali acquazzoni sugli Appennini e sulle Alpi centro occidentali a carattere nevoso oltre i 1300-1400 metri. Residue nevicate sull’arco alpino in serata, più asciutto altrove. Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali con ampi spazi di sereno prima di possibili rovesci pomeridiani specie sulle zone interne in estensione fin sulle coste del basso Lazio. Fenomeni in esaurimento in serata ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

Piogge e rovesci sparsi al Sud fin dal mattino ad iniziare dalle coste tirreniche: al pomeriggio le precipitazioni si estenderanno a tutte le regioni Peninsulari e alla Sicilia, con i fenomeni attesi in esaurimento solamente a partire dalla serata. Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura e in collaborazione con il Centro Meteo Italiano.