Meteo Brescia, giovedì pioviggina ma la serata sarà serena

Tempo instabile al mattino con pioviggini sparse in generale esaurimento al pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso in serata. Temperature comprese tra +10°C e +17°C

Brescia

Tempo instabile al mattino con pioviggini sparse in generale esaurimento al pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso in serata. Temperature comprese tra +10°C e +17°C.

Lombardia

Precipitazioni sparse sui settori orientali con neve sulle Alpi oltre i 1600 metri, rovesci poi anche al pomeriggio specie sui rilievi e sul mantovano. Fenomeni in esaurimento in serata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

Italia

Tempo instabile al Nord Italia e specie sui settori centro orientali, dove sono attese piogge e rovesci soprattutto nelle ore diurne accompagnate dalla neve sulle Alpi oltre i 1600-1900 metri. Fenomeni in esaurimento dalla serata con cieli irregolarmente nuvolosi.

Condizioni di generale instabilità sulle regioni centrali già al mattino sulla Toscana, con rovesci man mano più intensi sulle zone interne e sull’Adriatico al pomeriggio. Le precipitazioni andranno generalmente ad esaurirsi dalla serata.

Rovesci e locali temporali al Sud specie nelle ore pomeridiane e serali tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia. Più asciutto sulle altre regioni con addensamenti sparsi alternati ad ampi spazi di sereno specie sulle Isole Maggiori. Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

