Furto al bar: la proprietaria li vede e urla, ma i ladri non scappano nemmeno

Rocambolesco furto a Rovato, al Queen Bar di via Vittorio Veneto, dove la proprietaria - dal balcone di casa ha visto i malviventi in azione sin da prima che facessero irruzione nei locali. Per questo, dopo aver chiamato le forze dell'ordine, ha iniziato a urlare a squarciagola. Ma non c'è stato verso di fermarli

Rocambolesco furto a Rovato, al Queen Bar di via Vittorio Veneto, dove la proprietaria – dal balcone di casa ha visto i malviventi in azione sin da prima che facessero irruzione nei locali. Per questo, dopo aver chiamato le forze dell’ordine, ha iniziato a urlare a squarciagola. Ma non c’è stato verso di fermarli.

Il blitz, avvenuto intorno alle 3.30 di notte, è durato meno di quattro minuti. Tre persone incappcciate sono entrate nel bar sradicando l’inferriata e forzando la porta. Poi se ne sono andati con il cambiamonete a bordo di una station wagon di colore scuro. Tutto sotto gli occhi di Giuseppina Bellini, che non ha potuto fare nulla per fermarli.

I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti. Ma i malviventi erano già fuggiti. Per il bar della frazione Duomo di Rovato è il quarto colpo in soli due anni. Il bottino stimato è di circa 2mila euro. A cui si aggiungono i danni.

Correlati

Comments

comments