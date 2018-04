La terra non è sferica? A Desenzano il ritrovo dei terrapiattisti

Alcune persone - in barba a ogni logica - affermano che la terra è piatta, arrivando ad aggiungere - uccidendo nuovamente Galileo - che è anche ferma e si trova in posizione centrale rispetto all'universo

La terra ha forma sferica e si muove. Questa verità è accettata da millenni (i greci lo sapevano già) e unanimemente condivisa dalla scienza. Insomma: non ci sono dubbi, si tratta di un dato di fatto e chiunque sositene il contrario afferma cose fantasiose e false.

Ma alcune persone, nel 2018, non la pensano così e – in barba a ogni logica – affermano che la terra è piatta, arrivando ad aggiungere – uccidendo nuovamente Galileo – che è anche ferma e si trova in posizione centrale rispetto all’universo.

E’ il caso, almeno secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Bresciaoggi, dal piccolo gruppo di “esperti” che nei giorni scorsi si sono trovate a Rivoltella del Garda (frazione di Desenzano), al ristorante Le Muse, per condividere i propri dubbi e per “dimostrare” empiricamente al mondo l’indimostrabile.

I terrapiattisti, infatti, hanno spiegato al quotidiano bresciano di aver “avuto modo di sperimentare, con i semplici mezzi a disposizione, che di sicuro non ha la forma sferica che ci vogliono far credere”. Quali mezzi? Secondo loro – ad esempio – se la terra fosse curva sarebbe impossibile vedere Desenzano da Rivoltella, perché tutto sarebbe nascosto dalla curvatura. Fantasie ovviamente e per cancellarle basterebbe porre la domanda qualsiasi professore di Scienze.

Ma evidentemente il web, il parere dell’amico senza titoli in materia e il passaparola, talvolta, sono più convincenti della scienza.

