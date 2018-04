Aviaria, Carzeri (Fi): l’Europa deve accelerare i rimborsi agli allevatori

“Chiedo impegno ed un particolare interessamento ai Parlamentari Europei per risolvere il grave problema che ha colpito gli allevatori di pollame della Lombardia a causa dell’aviaria”. A dirlo in una nota è la neo consigliera regionale di Forza Italia Claudia Carzeri, che interviene così sul caso della malattia che ha decimato molti allevamenti della Bassa. Obbligando anche molte aziende ad abbattere anche i capi sani in via preventiva.

“L’ammontare totale dei rimborsi è pari a 23 milioni di euro”, scrive Carzeri, “è indispensabile sollecitare la politica europea ed italiana affinché venga accelerata la compilazione del dossier, sulla scorta delle segnalazioni pervenute dalle varie associazioni , relative ai rimborsi dei danni da rifondere”. Carzeri, infine, sottolinea che “un altro aspetto da non trascurare è quello del coinvolgimento diretto dell’Unità Veterinaria della Regione Lombardia affinchè non si abbassi la guardia in materia di prevenzione e controllo”.

