Il meteo di giovedì 19 aprile a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 19 aprile a Brescia e provincia.

Brescia

Sole prevalente al mattino e al pomeriggio; cieli sereni anche nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +14°C e +24°C.

Lombardia

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio sia al mattino che al pomeriggio; cieli sereni nel corso della serata salvo innocui addensamenti sui settori alpini e prealpini.

Italia

Tempo stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali sia nelle ore diurne che in quelle serali. Locali addensamenti innocui solo sul Piemonte al mattino e sulle Alpi centrali dal pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani al Centro Italia, soprattutto su Toscana meridionale e Lazio, mentre altrove il tempo rimarrà più asciutto con ampi spazi di sereno. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Instabilità in accentuazione al pomeriggio al Sud, con acquazzoni e temporali a partire dalle zone interne in estensione alle coste occidentali sia delle regioni peninsulari sia di quelle insulari. Fenomeni in progressivo esaurimento dalla serata. Temperature minime in diminuzione mentre le massime tenderanno ad aumentare.

Previsioni meteo a cura e in collaborazione con il Centro Meteo Italiano.

Correlati

Comments

comments