Meteo Brescia, 25 aprile con sole e cieli sereni

Tempo stabile con cieli sereni per l’intero corso della giornata; generale assenza di nuvolosità anche in serata. Temperature comprese tra +15°C e +24°C

Brescia

Tempo stabile con cieli sereni per l’intero corso della giornata; generale assenza di nuvolosità anche in serata. Temperature comprese tra +15°C e +24°C.

Lombardia

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori sia al mattino sia al pomeriggio salvo possibili rovesci pomeridiani sui settori alpini; asciutto in serata.

Italia

Cieli irregolarmente nuvolosi sulla Liguria al mattino ma con tempo stabile, sereno o poco nuvoloso altrove. Poche nubi in transito anche al pomeriggio e in serata su tutte le regioni e condizioni di tempo stabile.

Giornata all’insegna della generale stabilità al centro Italia con cieli sereni al mattino tranne innocui addensamenti nuvolosi lungo le coste tirreniche. Bel tempo anche al pomeriggio salvo sui settori più interni dell’ Abruzzo dove non si esclude la possibilità di brevi rovesci.

Tempo prevalentemente stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, nubi sparse al pomeriggio ma con possibili acquazzoni solo sui settori più interni di Molise, Campania e Basilicata. Temperature minime e massime senza significative variazioni.

