Meteo Brescia, venerdì dalle nuvole spunta il sole

Brescia

Cieli nuvolosi nel corso della mattinata; ampi spazi di sereno al pomeriggio ed in serata. Temperature comprese tra +15°C e +22°C.

Lombardia

Piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su Alpi e Prealpi, asciutto sui restanti settori. Generale esaurimento dei fenomeni in serata.

Italia

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi al Nord con deboli piogge tra Piemonte, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio tempo stabile salvo locali rovesci o temporali di stampo pomeridiano sulle Alpi centro orientali e sugli Appennini, in esaurimento poi in serata. Tempo prevalentemente stabile al Centro Italia al mattino con sole prevalente su tutte le regioni, sereno o poco nuvoloso anche al pomeriggio e in serata con tempo stabile ovunque eccetto sui settori interni dell’ Abruzzo dove non si esclude la possibilità di locali rovesci.

Mattinata all’ insegna del tempo stabile con cieli poco nuvolosi al Sud salvo locali rovesci sui settori interni della Sicilia, isolati rovesci o temporali pomeridiani sui settori interni di Calabria, Sicilia e Sardegna, sempre stabile altrove. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione al Nord e versante adriatico, in aumento altrove.

