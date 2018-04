Semifinale di Miss Mondo: la bresciana Calabria continua a sognare

Terzo posto e accesso alla fase finale delle selezioni, sabato scorso, per la bresciana Calabria. Alla Discoteca Extivò di Travagliato, infatti, si è svolta la Semifinale della regione Lombardia del concorso Miss Mondo Italia

Terzo posto e accesso alla fase finale delle selezioni, sabato scorso, per la bresciana Simona Calabria. Alla Discoteca Extivò di Travagliato, infatti, si è svolta la Semifinale della regione Lombardia del concorso Miss Mondo Italia, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso del mondo, rappresentato da più di oltre 140 nazioni e con un seguito di più di due miliardi di persone.

Il concorso è stato coordinato ed organizzato dal responsabile regionale Herald Benjamin Banushi e condotto da Leo Lionel che ha intrattenuto e presentato nelle varie uscite le 16 splendide ragazze che hanno partecipato alla serata, tra le quali vi erano presenti in qualità di ospiti d’onore anche le finaliste regionali che hanno avuto la fortuna di accedere alla finale durante le tappe svolte nell’arco annuale,che si terrà nel mese di maggio per poi approdare alla Finale Nazionale che si svolgerà nel mese di giugno a Gallipoli,dove verrà eletta la miss che rappresenterà l’Italia nel mondo per l’anno 2018.

Le semifinaliste premiate a fine serata sono state ben quattro conquistando il posto per la finale regionale

La fascia di Miss del Web è andata alla domese Selena Russo, al terzo posto con la fascia Caroli Hotels la bresciana Simona Calabria, al secondo posto la milanese Martina Stumbo con la fascia Gil Cagne’ e al primo posto è stata la varesina Melania Ferraro che ha ottenuto la fascia Miss Vitality (premiata dal dj&producere internazionale Gianni Vitale).

