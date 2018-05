Meteo Brescia, dopo una pausa, giovedì pomeriggio torna la pioggia

Brescia

Tempo asciutto al mattino con cieli generalmente nuvolosi; peggioramento a partire dal pomeriggio con piogge diffuse anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +13°C e +25°C.

Lombardia

Tempo generalmente stabile ma con molte nubi salvo qualche pioggia sul pavese e sul lodigiano al mattino; fenomeni in estensione su tutte le province al pomeriggio ed anche in serata.

Italia

Tempo instabile sulle regioni settentrionali con piogge e pioviggini ad iniziare dal Nord Ovest in estensione ai restanti settori soprattutto dal pomeriggio. Fenomeni localmente intensi attesi sull’Emilia Romagna.

Rovesci e temporali intensi al Centro Italia, con i fenomeni più forti che si concentreranno soprattutto tra Marche e Abruzzo nelle ore diurne. Piogge sparse anche sul versante Tirrenico con tempo instabile anche nelle ore serali.

Condizioni di tempo instabile al Sud, con fenomeni sparsi sia sulle regioni Peninsulari che su quelle Insulari. Rovesci e temporali sono attesi tra mattina e pomeriggio su Campania, Molise e Puglia, precipitazioni di forte intensità poi anche sulla Sardegna. Temperature minime in generale aumento, massime in calo al Centro Sud.

