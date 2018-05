Regione, Rolfi con Salvini: giusta la proposta di un ministero al Cibo

“Accogliamo con favore la proposta di Matteo Salvini di istituire un ministero al Cibo e al Made in Italy. Un’unica regia per governare la filiera del cibo è vitale per valorizzare la grande attrattività della nostra produzione agroalimentare, sempre più apprezzata e ricercata a livello mondiale. Proprio per questo motivo la Lombardia è stata la prima Regione a dotarsi di un assessorato al cibo, unendo le deleghe all’agricoltura e all’alimentazione. Siamo stati precursori anche in questo”. Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia.

“La filiera agroalimentare lombarda si augura che si formi presto un governo con il ministero al cibo e al turismo che sia pienamente operativo. C’è la necessità di battere i pugni in Europa per difendere le nostre produzioni, combattere le falsificazioni dei prodotti italiani, presidiare le politiche europee su etichettatura di origine e in materia di Pac. Dobbiamo cogliere con forza e lungimiranza il momento di grande fermento verso l’agroalimentare ed è per questo che il ministero al cibo è una priorità” ha concluso Rolfi.

