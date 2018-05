Vino, Rolfi annuncia: dalla Regione 6 milioni per sistemare i vigneti

Anche per la campagna vitivinicola 2018/2019 la Regione Lombardia attiverà la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS). La riunione di giunta di questa mattina ha approvato lo stanziamento di 6 milioni di euro rivolti alle imprese agricole che si trovano nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica.

“Grazie a questi fondi finanzieremo la riconversione varietale, anche mediante il sovrainnesto, una diversa collocazione o il reimpianto di vigneti e il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. Sono risorse vitali per il comparto, che in Lombardia è proiettato verso il biologico. I vini lombardi sono apprezzati in tutto il mondo. L’export nel 2017 ha fatto registrare il record di 270 milioni e 360 mila euro, con un +4,2% sul 2016” ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia.

“Vogliamo aiutare in particolar modo i giovani imprenditori del settore e chi produce con il metodo biologico a sviluppare la propria iniziativa. La qualità del vino lombardo è riconosciuta in tutto il mondo, ma ci sono importanti fette di mercato da conquistare. Intendiamo essere al fianco dei viticoltori in questa sfida” conclude Rolfi.

