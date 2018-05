Meteo Brescia, mercoledì piove tutto il giorno

Tempo generalmente instabile con piogge diffuse per l’intero arco della giornata; asciutto in serata. Temperature comprese tra +16°C e +21°C

Brescia

Tempo generalmente instabile con piogge diffuse per l’intero arco della giornata; asciutto in serata. Temperature comprese tra +16°C e +21°C.

Lombardia

Condizioni di tempo instabile con piogge diffuse su tutto il territorio per l’intero arco della giornata, temporali al pomeriggio sulle Alpi. Generale esaurimento dei fenomeni in serata salvo residui rovesci sulle Alpi.

Italia

Giornata ancora contraddistinta dai rovesci e dai temporali al Nord specie durante la tarda mattinata e le ore pomeridiane e sui rilievi alpini e appenninici, esaurimento dei fenomeni in serata e nottata.

Nubi irregolari al mattino sulle regioni centrali, localmente compatte tra Toscana e Lazio con deboli piogge lungo le coste. Rovesci o temporali al pomeriggio sui settori interni, specie lungo la dorsale appenninica. Nubi in transito al mattino sulle regioni meridionali peninsulari con deboli piogge in Campania e Sardegna, rovesci e temporali pomeridiani sui settori interni peninsulari e sulla Sardegna, più stabile e soleggiato in Sicilia. Temperature stazionarie o in calo.

