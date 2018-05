Lefay, il resort extralusso del Garda raddoppia e arriva a Pinzolo

Nel 2017 il centro di Gargnano ha registrato ben 50mila presenze, con un tasso di registrazione delle camere di ben l'81 per cento e un fatturato di circa 17 milioni e mezzo di euro

Lefay si prepara a raddoppiare. Il resort extralusso di Gargnano, sul lago di Garda, è pronto a raddoppiare la propria presenza, forte dei risultati dell’ultima annata. Nel 2017, infatti, il centro ha registrato ben 50mila presenze, con un tasso di registrazione delle camere di ben l’81 per cento e un fatturato di circa 17 milioni e mezzo di euro: un milione circa in più dell’annata precedente.

Numeri – frutto soprattutto delle presenze dal Nord America – che hanno spinto la famiglia Leali a lanciarsi in una nuova avventura. Nei giorni scorsi, infatti, a Villa Necchi Campiglio di Milano è stato presentato il nuovo Lefay Dolomiti.

Il nuovo resort – già in costruzione – aprirà in battenti nell’estate 2019 a Pinzolo, nel Trentino. Le camere saranno circa 100, a cui si aggiungeranno 25 residenze (appartamenti da 98 a 264 metri quadrati), due ristoranti e la Spa: uno spazio che avrà pochi confronti con le altre, visto che l’area benessere occuperà ben 5mila metri quadrati. L’investimento complessivo per la nuova struttura si aggira attorno ai 60 milioni di euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments