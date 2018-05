Meteo Brescia, venerdì piogge attese solo nel pomeriggio

Brescia

Cieli sereni nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono rovesci. Nuvoloso in serata. Temperature comprese tra +12°C e +24°C.

Lombardia

Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio; rovesci o temporali a pomeriggio sulle Alpi e sui settori occidentali, sereno sui restanti settori. Generale miglioramento in serata salvo residui fenomeni sui settori alpini.

Italia

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutte le regioni settentrionali e tempo per lo più stabile. Rovesci o temporali diffusi al pomeriggio tranne sulle pianure di Piemonte e Lombardia e sulla Liguria. Residue precipitazioni in serata su Alpi e Prealpi, altrove tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi.

Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni centrali eccetto deboli piogge tra Marche e Abruzzo, rovesci o temporali al pomeriggio sui settori interni di Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Rapido esaurimento dei fenomeni in serata con cieli poco nuvolosi.

Anche al Meridione cieli poco nuvolosi al mattino con tempo in prevalenza stabile eccetto isolai piovaschi tra Basilicata e Calabria, rovesci e temporali sparsi invece al pomeriggio sui settori interni peninsulari e insulari. Esaurimento dei fenomeni in serata con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature ovunque in aumento.

