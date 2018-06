Il meteo di giovedì 21 giugno a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo a Brescia e provincia per la giornata di giovedì 21 giugno.

Brescia

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli prevalentemente sereni. Asciutto con cieli poco nuvolosi anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +20°C e +30°C.

Lombardia

Stabile al mattino con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge o temporali sulle Alpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata piogge sparse sui rilievi in estensione entro la notte alle pianure sud-orientali, più asciutto altrove.

Nazionale

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord Italia al mattino, prima di un aumento dell’instabilità al pomeriggio con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini. Peggiora al Nord Est in serata con maltempo anche intenso specie sul Triveneto. Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali, con sole prevalente e qualche nube in transito sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili acquazzoni o temporali solo al pomeriggio circoscritti agli Appennini. Tempo instabile a partire dalle ore pomeridiane al Sud, con piogge e temporali ad iniziare dalle zone interne sia Peninsulari sia Insulari. Fenomeni in estensione verso le coste soprattutto si Calabria, Sicilia e Sardegna, precipitazioni in esaurimento dalla serata. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in leggero aumento.

Previsioni a cura e in collaborazione con www.centrometeoitaliano.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments