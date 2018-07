A Desenzano arriva lo street food di Eatinero

Dal 26 al 29 luglio, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Desenzano del Garda, arriva per la prima volta a Desenzano, Eatinero il Festival di cibo di strada itinerante con alcune delle più selezionate specialità regionali della penisola. Una carovana con i migliori Food Truck in circolazione. Eatinero Desenzano è l’ultima delle tre tappe estive del tour alla scoperta delle bellezze del meraviglioso Lago di Garda. Importante media partner dell’evento sarà Radio Bruno Brescia.

Il Festival di Eatinero accoglierà per quattro giorni a Desenzano tutti gli appassionati e amanti di cibo di strada di qualità che avranno l’occasione di dedicare un intero weekend al gusto. Non mancherà, naturalmente il divertimento grazie ai numerosi eventi collaterali che arricchiranno il programma delle quattro giornate. La manifestazione sarà aperta al pubblico nella bellissima cornice della Spiaggia d’Oro giovedì 26 dalle ore 18.00 alle ore 24, venerdì 27, sabato 28 e domenica 19 tutto il giorno dalle ore 11.00 a mezzanotte. L’ingresso sarà gratuito.

Nella bellissima Spiaggia d’Oro i visitatori troveranno ad aspettarli nuovi furgoncini colorati e divertenti, food truck e apecar vintage e di design trasformati in vere e proprie cucine su ruote A bordo, abili chef prepareranno al momento specialità gastronomiche regionali e piatti tipici di street food.

Un’irripetibile occasione per tutti gli street food lovers che potranno apprezzare le bellezze del territorio e le tantissime ricette super golose e di qualità.

Gourmet esclusivi accompagnati da beverage di qualità. Ci sarà Birracamper, nato dal mitico Ducato Arca America dell’88, compagno delle prime vacanze on the road di un’intera generazione, modificato per ospitare 21 diverse tipologie di birra artigianale provenienti da microbirrifici italiani e una nuova collaborazione con T1 Vintage Bar che porterà i suoi bartender su un vero Bar su ruote.

Per tutto il weekend, Eatinero trasformerà la Spiaggia d’Oro in uno spazio di incontro e divertimento con spettacoli e attività dedicate alle persone di ogni età. Le esibizioni di artisti di strada, la musica live, dj set, attività per bambini e il truccabimbi coinvolgeranno giovani, famiglie, coppie e gruppi di amici.

IL PROGRAMMA

Giovedì 26 luglio

18:00: apertura cucine su ruote

20:30: La musica incontra la giocoleria, il circo e la magia live: Cadillac Circus

Venerdì 27 luglio

11:00: apertura cucine su ruote

12-14: letture animate di La Corte della Carta

12-14: truccabimbi con Silvia Spagnoli

12:00: spettacolo di arte di strada Sebastian Burrasca

17:30-20: letture animate La Corte della Carta

17:30-20: truccabimbi con Silvia Spagnoli

18:00: spettacolo di arte di strada Sebastian Burrasca

20:30: concerto live Marty and Nephews

Sabato 28 luglio

11.00: apertura cucine su ruote

12-14: truccabimbi con Silvia Spagnoli

12-14: letture animate di La Corte della Carta

12:00: spettacolo di arte di strada Boy’s Clown

17:30-20: letture animate La Corte della Carta

17:30-20: truccabimbi con Silvia Spagnoli

18:00: spettacolo di arte di strada Boy’s Clown

20.30: concerto live Andrea Van Cleef & Los Bravos

22:00: concerto live Tin Woodman

Domenica 29 luglio

11:00: apertura cucine su ruote

12:00: spettacolo di arte di strada

12-14: laboratorio di costruzione di maniche a vento di La Corte della Carta

12-14: truccabimbi con Silvia Spagnoli

17:30-20: laboratorio di costruzione di maniche a vento di La Corte della Carta

17:30-20: truccabimbi con Silvia Spagnoli

18:00: spettacolo di arte di strada

19:00: concerto live Minor Swing Quintet

I FOOD TRUCK

BIRRACAMPER

Provenienza: San Giovanni in Persiceto (BO) – Specialità: birra artigianale

Birracamper originale mezzo con cui Loris Marcheselli spilla le etichette distribuite da Birra di Classe, il progetto da lui ideato per affiancare i birrifici artigianali italiani nella distribuzione dei loro prodotti e nella diffusione della cultura birraia.



LA VETUSTA

Provenienza: Castelnuovo Rangone (MO) – Specialità: ricette della tradizione emiliana

Un vecchio furgone dei gelati inglesi rivisitato e restaurato ad hoc per lo streetfood in chiave

vintage. La Vetusta propone un menù della tradizione emiliana insieme a gustosi burger di

qualità.



AL MITIMANGIO

Provenienza: Desenzano del Garda – Specialità: piatti a base di carne

Un Airstream datato 1963 completamente ristrutturato e attrezzato con una cucina professionale per offrire ai clienti prodotti e sapori interamente made in Italy! Al Mitimangio è un viaggio nel gusto grazie alle ricette e agli ingredienti altamente selezionati.



BASULON

Provenienza: Codogno – Specialità: hamburger

Un progetto innovativo quello di Basulon, riproporre i sapori e le eccellenze del cibo italiano in una veste tutta nuova: quella dello street food. Con i trucks portano in giro per l’Italia l’eccellenza del territorio lodigiano cuocendo tutto all’istante nel rispetto del cliente. La missione è offrire prodotti di alta qualità e a km zero.



LA FRITTORIA

Provenienza: Fano – Specialità Fritto di qualità

Nata nel 2006 con l’obiettivo di promuovere cibi di qualità con la formula dello street food, la Frittoria è specializzata in prelibatezze realizzate grazie a prodotti di ottima qualità. Mozzarelline, frittura di gamberi e calamari, mix di verdure, cappellacci cotto e mozzarella sono solo alcuni esempi di quello che viene proposto alla clientela.



LA ROULOTTINA

Provenienza: Brescia – Specialità: Crêpes dolci, Galettes farcite (crêpes salate a base di grano saraceno)

La Roulottina un food truck unico nel suo genere in Italia. Una roulotte Franza del 1971 alla quale Anna e Fabio, una coppia franco-italiana hanno deciso di dare una seconda vita trasformandola in una cucina viaggiante che propone crêpes dolci e galettes salate dai gusti nuovi e travolgenti.



MR MAX

Provenienza: Modena (MO) Specialità: gnocco fritto

Esperienza e passione per il proprio lavoro ha portato Mr. Max a percorrere la strada dello streetfood, un’attività impostata sul movimento,di intenti, di frequenze e conoscenze nuove.

L’obiettivo è quello di portare in giro per il bel paese “il gnocco fritto” servito nelle più diverse forme e abbinamenti.



VECCHIO MULINO STREETS

Provenienza: Peschiera del Garda (VR) Specialità: Street food Gourmet

Da un incantevole ristorante sul lago a una bellissima Ape vintage trasformata in food truck per portare la qualità del Vecchio Mulino in tutta la penisola. Non solo prodotti di terra e mare ma anche specialità vegane per accontentare ogni tipo di palato.



BOBSON

Provenienza: Milano – Specialità: Gnocchi di patate con riduzione di mirtilli

Bobson Food Truck presenta proposte tipiche del territorio milanese rivisitate con una logica che tiene conto degli eventi e delle stagioni e propone prodotti altamente biologici o la cui origine sia protetta, in due parole ci tengono tanto alla qualità!



GIAMILLA

Provenienza: Bergamo (BG) – Specialità greche e mediorientali

Giamilla parte da molto lontano, dalla Turchia attraversa la Grecia, poi il Mittel Europa per poi fermarsi in Italia. Un lungo viaggio fatto di storie e cibo. La sua proposta? Pita gyros gourmet, pita pastrami di manzo, falafel, pita con pollo, tzatziki e salsa tahina home made, insalata greca, yogurt greco miele e noci, dolci tipici greci,



STEWARDO

Provenienza: Cologna Veneta (VR) – Specialità: pizza

Una famiglia dal cordone ombelicale infinito dove l’amore è sinonimo di cibo; un capofamiglia, che può sembrare brusco ma di fatto è un comico che con le sue grandi mani sa trasmettere sentimenti che a parole varrebbero poco e poi lei la “porta pantaloni” di casa che ha permesso di fondere due mondi, la rinomata cucina mediterranea e la multiculturale conoscenza inglese delle spezie. Tutto questo è Stewardo, un sogno diventato realtà



T1 VINTAGE BAR

Provenienza: Bergamo Specialità: cocktail

Dall’idea di Sara e Michele, tra i più giovani Bartender on the road della penisola, nasce il T1 Vintage Bar il bar su quattro ruote, un Volkswagen T1 del 1973 che saprà dissetare chiunque a dovere con cocktail, pestati, estratti e molto altro!



MARCHESE ON WHEELS

Provenienza: Milano – Specialità: cannoli siciliani

Originario di Termini Imerese (Palermo), il giovane pasticciere Alessandro Marchese da alcuni anni diffonde con i suoi Carretti la conoscenza sulla Sicilia e le sue dolci specialità gastronomiche. Nel 2014 ha ideato e brevettato un sistema ingegnoso per riempire i suoi cannoli siciliani appena prima di servirli, mantenendo la ricotta sempre fresca e alla giusta temperatura. I clienti possono scegliere la guarnizione che preferiscono tra cioccolato, frutta candita, pistacchio e cannella



BELLA VITA

Provenienza: Padova – Specialità: prodotti enogastronomici veneti

Una missione, portare sulla strada le eccellenze dei prodotti enogastronomici del Veneto, facendo assaporare a tutti con un prezzo contenuto, le ricette e i prodotti che fino ad oggi si troverebbero solo nei migliori ristoranti e a prezzi proibitivi. Cosa si può trovare da Bella Vita? Spunciotti, Cichèti, Tartine, Bocconcini, Polpettine e piccoli assaggini veneti tutti prodotti con ingredienti sani e naturali.

