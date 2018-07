Meteo Brescia, mercoledì cieli sereni e caldo in lieve aumento

Brescia

Correnti settentrionali in transito sull’Italia e condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e durante il pomeriggio. Cieli stellati anche in serata e tempo asciutto. Temperature in lieve aumento e comprese tra +18°C e +32°C.

Lombardia

Giornata per lo più di bel tempo su tutta la regione eccetto brevi e isolati temporali pomeridiani in Valtellina e Val Chiavenna. Cieli poco nuvolosi al mattino su tutte le province, sole prevalente al pomeriggio in pianura. Fenomeni in rapido esaurimento e condizioni di bel tempo su tutta la regione.

Italia

Tempo stabile al mattino al Nord Italia con cieli poco nuvolosi, nubi convettive al pomeriggio sulle Alpi e Appennino e probabili acquazzoni o temporali, in esaurimento in serata con tempo stabile ovunque. Mattinata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali con sole prevalente, al pomeriggio qualche nota d’instabilità in più sui settori interni e probabili brevi acquazzoni o temporali, sempre asciutto lungo le coste, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni in serata e nottata. Al sud Italia tempo instabile sulla Calabria, Basilicata, Campania e Molise durante le ore centrali della giornata con acquazzoni e temporali sui settori interni, sole prevalente per tutta la giornata lungo le coste e sulle altre regioni. Temperature in lieve aumento.

Previsioni meteo in collaborazione con www.centrometeoitaliano.it

