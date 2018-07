Meteo Brescia, venerdì sole e serata calda e serena

Brescia

Tempo stabile per gran parte della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Asciutto anche in serata e nottata sempre con cieli sereni. Temperature comprese tra +20°C e +32°C.

Lombardia

Nubi sparse al mattino sui settori occidentali della regione con isolate piogge al confine con il Piemonte, più asciutto altrove. Al pomeriggio locali acquazzoni possibili sulle Alpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino al Nord Italia e tempo asciutto salvo locali piogge su Alpi occidentali, nubi convettive in rapido sviluppo al pomeriggio sulle Alpi e Appennino con acquazzoni o temporali associati, più soleggiato altrove. Stabile con cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Mattinata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali con sole prevalente. Acquazzoni o temporali al pomeriggio sui settori interni, più probabili e intensi in Abruzzo, sereno e stabile lungo le coste. Residui fenomeni in serata, sereno in nottata. Sole prevalente al mattino con tempo stabile, acquazzoni e temporali in rapido sviluppo in Appennino e settori adiacenti al pomeriggio mentre lungo le coste il tempo si manterrà più asciutto. Residui fenomeni di sera sui settori interni peninsulari, sereno in nottata. Temperature per lo più stabili o in lieve calo di giorno.

Previsioni meteo in collaborazione con www.centrometeoitaliano.it

