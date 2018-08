Meteo Brescia, venerdì cieli sereni e ancora tanto caldo

Brescia

Tempo stabile per gran parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Asciutto anche in serata e nottata sempre con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +23°C e +34°C.

Lombardia

Nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge sui settori occidentali della regione, più asciutto altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio sui rilievi con piogge e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Residue piogge in serata sulle Alpi prima di un generale miglioramento, asciutto altrove.

Italia

Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali con sole prevalente al mattino sulle regioni orientali, nubi irregolari ad ovest con deboli piogge tra Piemonte e Lombardia. Possibili acquazzoni o temporali al pomeriggio sulle Alpi e Piemonte e in rapido esaurimento in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, nubi convettive in rapido sviluppo al pomeriggio e possibili temporali di calore sulle zone interne di Toscana, Lazio e Abruzzo. Più stabile in serata con fenomeni in rapido dissolvimento. Mattinata con sole prevalente al Sud salvo innocue nubi sui settori peninsulari e locali piogge sulla Calabria, acquazzoni e temporali anche intensi sulle zone interne sia Peninsulari che Insulari nelle ore pomeridiane. Fenomeni residui in serata tra Calabria e Campania, tempo nuovamente stabile ovunque nella notte. Temperature in leggero calo nei valori massimi.

Previsioni meteo in collaborazione con www.centrometeoitaliano.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments