Meteo Brescia, weekend di massime in calo, sole e poche nuvole

Brescia

Tempo generalmente stabile sabato sia nelle ore diurne che in quelle serali, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte con possibili acquazzoni. Domenica fenomeni in esaurimento con tempo nuovamente asciutto fin dal mattino. Molte nubi sparse però con addensamenti a tratti compatti alternati a qualche schiarita. Temperature comprese tra +22°C e +31°C.

Lombardia

Sabato instabilità di stampo pomeridiano sulle Alpi, con acquazzoni e temporali localmente intensi fin sulle Prealpi e poi anche sulle zone limitrofe di pianura nella notte. Domenica ancora tempo localmente instabile con fenomeni sparsi sia sui rilievi che sulle zone pianeggianti specie centro occidentali. Fenomeni in progressivo esaurimento solamente dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Italia

Piogge e temporali al Nord fin dal mattino, con precipitazioni ad iniziare da Veneto e Friuli. Al pomeriggio instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, con acquazzoni in estensione verso le pianure e le coste orientali i quali insisteranno anche in serata. Mattinata all’insegna del sole al Centro Italia, mentre al pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare sugli Appennini con possibili acquazzoni e temporali. Più asciutto e soleggiato sulle coste. Residui fenomeni sulle zone interne in serata ma in rapido esaurimento. Giornata caratterizzata dal tempo generalmente asciutto sulle regioni meridionali, con sole prevalente alternato a qualche addensamento sparso. Possibili locali acquazzoni pomeridiani solo sulle zone interne peninsulari in rapido esaurimento dalla sera. Temperature stazionarie o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi

