Musei bresciani: ultimi giorni per mostre, iniziative e promozioni

Rimangono pochi giorni, fino a domenica 2 settembre, per visitare le straordinarie mostre Ferdinando Scianna. Cose e Percorsi paralleli. Collezione Mario Trevisan, parte della seconda edizione di Brescia Photo Festival allestite al Museo di Santa Giulia.

Giovedì 30 agosto alle ore 18.30 l’ultimo appuntamento con le guide d’eccezione: Mario Trevisan accompagna il pubblico alla scoperta delle incredibili opere che ha selezionato per la mostra Percorsi paralleli.

Inoltre giovedì 30 agosto sarà l’ultima occasione per approfittare della promozione 2×1 (1 ingresso omaggio a fronte di 1 biglietto intero) in orario serale, dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00).

Domenica 2 settembre al Museo di Santa Giulia torna il consueto appuntamento mensile con il Filo di Arianna, mentre in Castello prosegue il programma di Esplorando Nuovi Mondi, per trascorrere in modo creativo il proprio tempo libero tra arte, storia, scienza e natura con gli speciali percorsi e laboratori in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Brescia.

Dopo un’estate in Castello il Nuovo Eden riprende la programmazione in via Nino Bixio.

Le iniziative nei Musei

✔ Ferdinando Scianna. Cose, a cura di Luigi Di Corato Percorsi paralleli. Collezione Mario Trevisan, a cura di Mario Trevisan con Renato Corsini e Luigi Di Corato Museo di Santa Giulia Fino a domenica 2 settembre

Ferdinando Scianna, il primo grande fotografo Magnum italiano, si racconta in questa mostra attraverso le immagini di una collezione ideale di ottanta soggetti catturati dall’obiettivo, accompagnati da una selezione di oggetti che il fotografo ha collezionato nel corso dei suoi innumerevoli viaggi. Un percorso arricchito da testi dell’autore per raccontare il suo personalissimo rapporto con le cose.

Mario Trevisan – tra i più grandi collezionisti di fotografia non solo in Italia – apre al pubblico parte del suo immenso patrimonio personale, proponendo una selezione di cinquanta coppie, tutte rigorosamente vintage, di fotografie in dialogo tra loro. Una selezione che ci accompagna in un viaggio inedito, tra distonie e sintonie, in cui le immagini e i loro autori diventano protagonisti di una nuova opera, nata dall’accostamento pensato dal collezionista.

Biglietti: intero € 6; ridotto € 4 Da martedì a domenica dalle 10.30 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00). Giovedì fino alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.00).

Giovedì 30 agosto dalle 19.00 alle 22.00 speciale promozione 2×1 (1 ingresso omaggio a fronte di 1 biglietto intero acquistato)

✔ Giovedì 30 agosto, ore 18.30 Museo di Santa Giulia PHOTO ADDICTED! fatti ‘prendere’ dalla fotografia

Giovedì l’ultimo appuntamento dedicato a tutti i photo addicted! che ha visto il susseguirsi di chiacchierate, guide d’eccezione, presentazioni di volumi, confronti contemporanei tra artisti e collezionisti, che hanno animato nei mesi estivi le mostre di Brescia Photo Festival.

Nuovo e ultimo appuntamento con le guide d’eccezione: il collezionista Mario Trevisan accompagna i visitatori alla scoperta delle incredibili opere che ha selezionato per la mostra Percorsi paralleli.

Biglietto ridotto € 4.

Prenotazione obbligatoria CUP 030/2977833-834 [email protected]

✔ Domenica 2 settembre, ore 15.00 Museo di Santa Giulia IL FILO DI ARIANNA

Il percorso che si avvale di materiali specifici è rivolto a ciechi e ipovedenti ed anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze percettive pluri-sensoriali. Il progetto è finalizzato a favorire l’accoglienza nei musei bresciani, l’accessibilità alle collezioni e la conoscenza del patrimonio storico artistico della città nella salvaguardia dei principi di uguaglianza delle opportunità culturali.

Appuntamento alle ore 15.00 presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Biglietti: l’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3 cad. Prenotazione obbligatoria CUP 030/2977833-834 [email protected]

✔ Domenica 2 settembre Castello di Brescia ESPLORANDO NUOVI MONDI

Proseguono in Castello le nuove occasioni per trascorrere in modo creativo il proprio tempo libero tra Arte, Storia, Scienza e Natura con gli speciali percorsi e laboratori in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Brescia. Una preziosa opportunità per conoscere ed esplorare con occhi nuovi la città attraverso i luoghi più rappresentativi.

IL SOLE SI FA ARTE – La proposta si articola in due momenti:

Laboratorio dalle 15.00 alle 16.00

Il sole è la stella più vicina a noi ecco perché è così luminoso! Nella pratica di laboratorio gli studenti sperimentano la raffigurazione del sole utilizzando strumenti e tecniche artistiche diverse.

Specola Cidnea, osservazioni solari, dalle 16.15 alle 17.15

Nell’attività sarà possibile scoprire i particolari della superficie del sole e, grazie all’utilizzo di strumenti speciali, si potranno vedere i curiosi dettagli della nostra stella. Osservazioni solari e lettura della meridiana.

L’attività è rivolta ai bambini tra i 6 e gli 13 anni accompagnati da adulti. Biglietti: € 4,50 cad. adulti e bambini (l’attività presso la Specola è gratuita). Ritrovo ore 15.00 all’Infopoint sotto l’androne di ingresso del Castello

La prenotazione è obbligatoria presso il CUP 030.2977833-834 [email protected]

✔ Tour in realtà aumentata ArtGlass Domus dell’Ortaglia: nelle giornate di giovedì, sabato e domenica Parco Archeologico: da martedì a domenica Orari: 10.30-19.00; giovedì estensione fino alle 22.00 (chiusura biglietteria un’ora prima).

Costo noleggio occhiali multimediali a persona € 6,00 per tour singolo Domus dell’Ortaglia o Parco Archeologico (dai 6 anni in su). Possibilità di integrazione del biglietto per visita con ArtGlass al Capitolium + Domus dell’Ortaglia € 10.

Prenotazioni: CUP Tel. 030.2977833-834 [email protected]

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments