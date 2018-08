Outlet Franciacorta, venerdì 7 arriva Morgan (con 40 cantine di Franciacorta)

Sfumature di una notte di fine estate: “bollicine”, lo show live alternato alle parole di un sofisticato cantautore e negozi aperti per tutti gli amanti dello shopping. Ritorna, come ogni anno al Franciacorta Outlet Village la Village Night, un evento suggestivo che coniuga shopping alle eccellenze enoiche del territorio.

Venerdì 7 settembre al tramonto le vie del Franciacorta Outlet Village, a Rodengo Saiano alle porte di Brescia, si animeranno con i banchi di assaggio di una quarantina delle famose cantine della Franciacorta. Inoltre, sino a mezzanotte i 160 negozi del Village rimarranno aperti per uno shopping “magico” sotto le stelle accompagnato da street music e DJ-set mentre i produttori delle famose cantine illustreranno le peculiarità dei vini in degustazione.

Il momento clou della serata arriverà alle ore 21.00 con lo spettacolo “Musiche e Parole” in cui l’eclettico artista Morgan converserà, accompagnato dall’immancabile pianoforte, con Massimo Cotto, giornalista e dj di note trasmissioni radiofoniche. Una performance live in cui l’artista meneghino proporrà brani dal suo repertorio alternandoli alle canzoni di cantautori che hanno segnato il suo percorso artistico. Uno spettacolo in cui Morgan interagirà con il proprio pubblico spaziando su temi a lui cari, dalla musica d’autore al cinema all’attualità in un’esperienza musicale di sicura originalità e imprevedibilità, visto che la genialità di Morgan è anche nel cambiare programma da un momento all’altro per regalare nuove sorprese.

A seguire ancora tanta musica e eccellenti vini.

Con il patrocinio del Consorzio Franciacorta, il programma della manifestazione propone una serata evento che unisce in un unico denominatore buona musica e la valorizzazione dei vini della Franciacorta in un percorso di degustazione che coinvolge tutte le vie dell’outlet. Numerose le cantine presenti: dalla Guido Berlucchi a Mirabella, da Monte Rossa a Abrami Elisabetta, da Contadi Castaldi a Castelveder per citare solo alcune delle aziende presenti con il proprio banco d’assaggio.

Novità di questa edizione l’Isola di contaminazione dei vini della Land of Fashion; un modo questo per promuovere anche le produzioni vinicole dei diversi territori che ospitano gli outlet del network. Saranno presenti i consorzi del Friuli e del Collio e quelli della Toscana- da Montepulciano, al Chianti e al Brunello. Ci saranno i vini pugliesi di Manduria ed il consorzio dei Colli Mantovani in un gemellaggio di degustazioni che allarga gli orizzonti gustativi.

La formula per aver accesso alle varie degustazioni prevede l’acquisto di 1 gettone per le degustazioni di 3 calici di Franciacorta e un piatto di stuzzicherie di accompagnamento proposti dai punti ristoro del Village al prezzo di € 15 mentre per l’Isola dei vini della Land of Fashion il gettone per una sola degustazione è di €5 (comprensivo della cauzione per il bicchiere).

Franciacorta Outlet Village è una meta imperdibile per vivere a pieno un’esperienza di shopping unica: più di 160 boutique di noti brand italiani ed internazionali: da Tommy Hilfiger a Tru Trussardi, da Brooks Brothers a Pinko, da Under Armour a Plein Sport o Nike per citare solo alcune delle insegne presenti.

