Finisce i soldi sul conto e prova a rapinare la sua banca: arrestato 49enne

E’ davvero una storia singolare e triste, al di là dei risvolti curiosi della vicenda, quella avvenuta negli scorsi giorni alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata di via Crotte, nella città di Brescia.

Mercoledì, infatti, un 49enne si è presentato allo sportello della zona Mella per chiedere qunti soldi ci fossero sul suo conto corrente. Alla risposta del cassiere, che gli ha spiegato come il conto fosse in rosso, l’uomo è andato su tutte le furie. Prima ha estratto un coltello multiuso dal borsello e poi ha intimato all’impiegato di consegnargli tutto, andandosene con 8mila euro in contanti.

Ovviamente il rapinatore improvvisato non ha fatto molta strada prima che i carabinieri lo acciuffassero. Il suo nome era noto, così come la descrizione: i militari l’hanno trovato in via Don Vender. L’uomo ha subito confessato ed è staato portato a Canton Mombello, l’arresto è stato convalidato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments