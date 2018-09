Il meteo di martedì 18 settembre a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo, a Brescia e provincia, per la giornata di martedì 18 settembre.

Brescia

Nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto tra pomeriggio e sera con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +20°C e +28°C.

Lombardia

Al mattino nuvolosità in transito su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio tempo instabile sui rilievi con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle pianure salvo locali fenomeni su quelle meridionali. Tra la sera e la notte fenomeni in generale esaurimento ovunque.

Nazionale

Giornata all’insegna della generale instabilità sulle regioni settentrionali, con acquazzoni sparsi fin dal mattino su Appennini e pianura Padana. Piogge e temporali sparsi anche al pomeriggio sui rilievi e sull’Emilia Romagna, con fenomeni in esaurimento dalla serata su tutti i settori. Piogge sparse al Centro già nelle prime ore del giorno specie tra Toscana e Lazio, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi sulle zone interne in locale sconfinamento sulle coste Adriatiche. Cieli irregolarmente nuvolosi dalla sera ma con tempo più asciutto. Tempo localmente instabile al Sud Italia con le prime precipitazioni sulla Sardegna al mattino e poi acquazzoni e temporali pomeridiani anche sulle zone interne Peninsulari e sulla Sicilia. Piogge in serata e in nottata ancora sulle Isole Maggiori, più stabile altrove. Temperature minime stabili o in leggero aumento, massime invece senza variazioni o in calo.

