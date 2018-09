Meteo Brescia, mercoledì solo qualche nuvola in cielo

Brescia

Correnti instabili di matrice atlantica interessano le regioni centro-meridionali italiane mentre sulla città di Brescia il tempo si presenterà stabile con poche nubi in transito sia al mattino che al pomeriggio e in serata. Temperature comprese tra +16°C e +31°C.

Lombardia

Giornata caratterizzata dal tempo stabile su tutte le provincie con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, da segnalare soltanto isolate e brevi precipitazioni durante le ore pomeridiane sulle Alpi. Cieli poco nuvolosi in serata e nottata.

Nazionale

Tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia in mattina che durante il pomeriggio. Da segnalare soltanto possibili brevi piogge al pomeriggio in Friuli e Romagna. Cieli irregolarmente nuvolosi al centro Italia con deboli piogge al mattino solo sul Lazio, tempo instabile al pomeriggio sui settori interni con piogge e temporali sparsi, in esaurimento in serata. Giornata variabile al sud Italia con tempo stabile al mattino su tutte le regioni eccetto locali piogge in Sardegna e Sicilia, temporali sparsi sui settori interni peninsulari e insulari al pomeriggio. Migliora in serata con residue piogge. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

