Meteo Brescia, venerdì ancora sole, caldo e qualche nuvola

Brescia

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in transito dalla serata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +18°C e +28°C.

Lombardia

Al mattino cieli sereni su tutta la regione. Nuvolosità in transito al pomeriggio specie sui settori occidentali ma sempre con tempo asciutto. Cieli irregolarmente nuvolosi tra la sera e la notte ma senza fenomeni associati.

Italia

Cieli totalmente sereni al mattino sulle regioni del nord Italia, qualche nube in più al pomeriggio ma con tempo stabile eccetto locali e brevi acquazzoni sulle Alpi. Sereno o poco nuvoloso poi in serata e nottata su tutte le regioni salvo residue piogge in Alto Adige. Bel tempo al mattino su tutte le regioni centrali con sole prevalente salvo innocue nubi in transito tra Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio nubi più compatte in Appennino con locali e brevi temporali associati, sempre asciutto e stabile altrove. In serata si rinnovano le condizioni di bel tempo. Nubi irregolari al mattino sulle regioni meridionali con possibili piogge sulle isole maggiori, piogge e temporali al pomeriggio più diffusi su Sardegna, Sicilia e settori interni peninsulari, tuttavia in esaurimento in serata o nottata. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento al centro-sud e in calo al nord.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments