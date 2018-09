Rolfi: sulla discarica Castella il Pd è incoerente | LA LETTERA

Caro direttore

In merito all’autorizzazione concessa dalla Provincia di Brescia alla realizzazione della discarica Castella 2 a ridosso di Buffalora, credo che il Pd di Brescia sia giunto alle comiche finali. Purtroppo però non c’è nulla da ridere, visto l’impatto negativo che il progetto avrà sulla qualità della vita dei cittadini. Gli esponenti del Pd mi accusano di strumentalizzare la vicenda: io ho semplicemente sottolineato l’incoerenza di un partito che per opportunità politica scende in piazza per manifestare contro la discarica e che contemporaneamente amministra la Provincia, ente che ha approvato il progetto solo pochi giorni dopo la manifestazione.

I “democratici” hanno provato a buttare la palla in tribuna dicendo che la politica non c’entra nulla e che l’iter autorizzativo è solamente tecnico. Tutt’altro! Questo tentativo di indorare la pillola ai cittadini di Buffalora è davvero squallido e palesemente contraddittorio. Quando in passato, prima dell’approvazione del nuovo fattore di pressione regionale, le procedure autorizzative di nuovi impianti regionali terminavano con esito favorevole, gli esponenti locali del Pd erano molto attivi nel denunciare le responsabilità politiche della Regione Lombardia. In quei casi l’iter autorizzativo non era di natura tecnica?

Così come mi pare utile al dibattito evidenziare che tutti i nuovi impianti (ampliamento Gedit a Calcinato, Macogna e ora Castella) avviati o autorizzati nella nostra martoriata provincia trovano origine nell’amministrazione provinciale a guida Pd mentre grazie alla normativa regionale del fattore di pressione, voluta dalla Lega, da Palazzo Lombardia arrivano spesso esiti negativi alle discariche (Castella 1, Bosco stella, Padania Green per citarne alcuni). Una differenza evidente, che non possiamo attribuire al fato o declassare a tecnicismo, anche perché il fattore di pressione è stata una precisa scelta politica. La stessa vicenda della Castella è emblematica: visto che è stata bocciata a livello regionale la prima versione, i proponenti si sono premurati di rivedere il progetto affinché l’iter autorizzativo potesse svolgersi in Provincia. Sarà un caso?

Non mi sottraggo neppure alla considerazione che il sindaco Del Bono e i membri del suo partito, il Pd, hanno fatto circa la composizione politica di Garda uno, società pubblica partner del progetto della discarica. È vero che diversi comuni gardesani sono a guida centro destra, ma questo è poco rilevante, visto che è ben più gravoso il ruolo della Provincia di Brescia, socio rilevante di Garda uno e allo stesso tempo ente chiamato a valutare il progetto di una società di cui è azionista. Non si chiama conflitto di interessi questo?

Fabio Rolfi

Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

Regione Lombardia

