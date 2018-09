Meteo Brescia, ancora un weekend di bel tempo

Brescia

Condizioni di tempo asciutto per tutta la giornata di sabato, con cieli sereni sia nelle ore diurne che in quelle serali. Domenica si rinnovano condizioni di generale stabilità con sole prevalente al mattino e al pomeriggio così come ampie schiarite sono attese in serata. Qualche nube innocua in più invece a partire dalla notte. Temperature comprese tra +13°C e +23°C.

Lombardia

Sabato non sono attesi fenomeni di rilievo su tutta la regione con sole prevalente sulle pianure e qualche nube in più sulle Alpi e sulle Prealpi sia nelle ore diurne che in quelle serali. Tempo generalmente stabile anche domenica, soprattutto fino alla sera, con ampie schiarite. Peggiora nella notte a partire dalle zone occidentali e dall’arco alpino con piogge sparse.

Italia

Condizioni di tempo generalmente asciutto al Nord per tutto l’arco della giornata ma con nubi sparse a tratti anche compatte fin dal mattino ad iniziare da Alpi e zone limitrofe orientali. Addensamenti alternati ad ampie schiarite poi anche al pomeriggio e in serata. Giornata all’insegna della generale stabilità al Centro Italia, con sole prevalente al mattino sia sul Tirreno che sull’Adriatico e qualche nube in più sugli Appennini al pomeriggio. Cieli sereni poi anche in serata e in nottata salvo locali innocui addensamenti tra Marche e Abruzzo. Tempo stabile sulle regioni meridionali sia nelle ore diurne che in quelle serali con ampi spazi di sereno su tutti i settori salvo qualche nube al mattino specie sulla Calabria e locali addensamenti sulle zone interne Peninsulari e della Sicilia al pomeriggio. Temperature in aumento salvo una lieve flessione delle massime sulle regioni centro settentrionali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments