Il meteo di martedì 2 ottobre a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo, per la giornata di martedì 2 ottobre, a Brescia e provincia.

Brescia

Giornata all’insegna del tempo stabile ma con nuvolosità in transito, a tratti anche compatta, sia nelle ore diurne che in quelle serali. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.

Lombardia

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità in transito alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Cieli irregolarmente nuvolosi anche in serata e nottata.

Nazionale

Tempo generalmente stabile al Nord Italia sia nelle ore diurne che in quelle serali con nubi sparse a tratti anche compatte alternate ad ampie schiarite. Residue piogge anche a carattere di temporale sull’Emilia Romagna solo al mattino. Giornata all’insegna della generale instabilità al Centro, con piogge e acquazzoni sparsi sia sul Tirreno che sull’Adriatico fin dal mattino. Migliora in serata su Toscana, Umbria e Lazio, ancora fenomeni altrove con possibili temporali in Abruzzo. Condizioni di tempo instabile sulle regioni meridionali con acquazzoni e temporali sparsi sia sulle zone Peninsulari che su quelle Insulari per tutto l’arco della giornata. Fenomeni localmente intesi sono attesi su tutte le regioni fino alla nottata. Temperature minime in calo al Nord e sul Tirreno, massime in diminuzione invece sulle regioni centro meridionali.

