Sfratti in calo: a Brescia meno 23 per cento, ma una casa su cinque è vuota

Sono in forte calo gli sfratti in provincia di Brescia e lombardia. Nella leonessa, infatti, i provvedimenti del 2017 sono stati 1296 (1260 per morosità, di cui 289 nel capoluogo), con un calo del 23 per cento rispetto all’anno precedentee. In caslo anche le richieste di esecuzione 82992, meno 16,8 per cento) e gli eseguiti (435, meno 17,6 per cento). Un dato sopra la media regionale, che pure presenta un calo diffuso ad eccezione delle province di Lecco e Pavia.

Significativo è anche il fatto che circa il 60 per cento dei lombardi è proprietario di casa e il 20 per cento lo sta per diventare dopo aver estinto il muto. Mentre le case vuote, nel Bresciano, sono ben una su cinque.

LA CLASSIFICA PROVINCIALE DEGLI SFRATTI

1) Milano 3.184 (- 8.51%)

di cui 2973 per morosità (1383 nel capoluogo e 1590 in provincia) e 211 per finita locazione; 22.842 richieste di esecuzione (- 26.97%), sfratti eseguiti 319 ( + 1.27%)

2) Brescia 1.296 ( – 23.13%)

di cui 1260 per morosità (289 nel capoluogo e 971 in provincia) e 36 per finita locazione; 2992 richieste di esecuzione (- 16.82%), sfratti eseguiti 435 (- 17.61%)

3) Varese 1.185 (- 2.39%)

di cui 1123 per morosità (162 nel capoluogo e 961 in provincia) e 62 per finita locazione; 3503 richieste di esecuzione (- 6.49%), sfratti eseguiti 641 (- 9.08%)

4) Pavia 912 ( + 8.70%)

di cui 867 per morosità e 45 per finita locazione; 1023 richieste di esecuzione (- 40.52%), 459 sfratti eseguiti (- 14.04%)

5) Monza Brianza 706 ( – 45.27%)

di cui 675 per morosità e 31 per finita locazione; 6210 richieste di esecuzione (- 25.67%), 1282 sfratti eseguiti (- 14.04%)

6) Como 514 (- 7.55%)

di cui 503 per morosità (107 nel capoluogo e 396 in provincia) e 11 per finita locazione; 427 richieste di esecuzione (- 14.77%), sfratti eseguiti 280 (- 23.50%)

7) Bergamo 438 (- 25.89%)

di cui 409 per morosità (10 nel capoluogo e 399 in provincia) e 28 per finita locazione; 2491 richieste di esecuzione (- 4.74%), 542 sfratti eseguiti ( – 3.21%)

8) Mantova 393 (- 14.38%)

di cui 383 per morosità e 10 per finita locazione; 1992 richieste di esecuzione ( – 40.96%), 319 sfratti eseguiti (+ 1.27%)

9) Cremona 330 (- 12%)

di cui 311 per morosità (89 nel capoluogo e 222 in provincia) e 19 per finita locazione; 332 richieste di esecuzione (- 12.86%), 162 sfratti eseguiti (- 21.74%)

10) Lecco 242 (+ 1.68%)

di cui 226 per morosità (50 nel capoluogo e 176 in provincia) e 16 per finita locazione; 721 richieste di esecuzione ( – 7.92%), 115 sfratti eseguiti (- 10.16%).

11) Lodi 194 ( – 12.22%)

di cui 191 per morosità (76 nel capoluogo e 115 in provincia)e 3 per finita locazione; 1965 richieste di esecuzione (- 35.97%), 294 sfratti eseguiti (- 5.47%)

12) Sondrio 79 ( – 21%)

di cui tutti per morosità (25 nel capoluogo e 54 in provincia); 55 richieste di esecuzione (- 20.29%), 34 sfratti eseguiti ( – 37.04%)

