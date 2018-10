Rocca d’Anfo, confermati 800 mila euro per valorizzare la fortezza

Regione Lombardia continua ad investire sulla Rocca d’Anfo.

Ammontano a 800.000 euro i fondi stanziati dalla Giunta regionale lombarda, su proposta

dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, per il progetto di recupero e valorizzazione della fortezza napoleonica che domina il lago d’Idro e l’Alta Val Sabbia.

Difesa del territorio e salvaguardia del patrimonio

“Come promesso in occasione della mia visita alla Rocca durante lo scorso luglio –

ha commentato Foroni – abbiamo stanziato ulteriori 800.000 euro per proseguire in un percorso ambizioso, iniziato nel 2015 con la Comunita’ montana, che ci vede ancora una volta in prima fila nel sostenere fattivamente le comunita’ locali e le piccole realta’ della Lombardia. La difesa e la salvaguardia del territorio sono infatti elementi imprescindibili per valorizzare sempre di piu’ il patrimonio storico, turistico e paesaggistico

della Valle Sabbia”.

Ripartizione dei fondi per recupero e messa in sicurezza

Nel dettaglio saranno erogati 400mila euro nell’anno in corso e altrettanti nel 2019: il costo totale del progetto e’ stimato in 850.000 euro, 50.000 dei quali no messe a disposizione

dalla Comunita’ montana Valle Sabbia. I lavori finanziati riguardano principalmente il recupero e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali che portano i visitatori agli edifici

posti in quota e della strada interna, la sistemazione delle mura nel versante che si affaccia sul lago d’Idro, oltre a lavori di elettrificazione per poter rendere la Rocca fruibile

anche nelle ore notturne.

Sinergie in campo per la valorizzazione

Il percorso di recupero della Rocca d’Anfo ha preso il via di fatto tre anni fa, con la cessione alla Regione da parte del Demanio della disponibilita’ dell’intero complesso, e la firma della

Convenzione quadro tra Palazzo Lombardia e la Comunita’ montana Valle Sabbia per attuare un programma di valorizzazione della Rocca stessa.

