Meteo Brescia, mercoledì cieli sereni o con poche nuvole

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e nubi alte in transito al pomeriggio ma con tempo asciutto. Nubi più compatte in serata e in nottata e possibili piogge associate. Temperature tra +13°C e +21°C

Brescia

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e tempo stabile, nubi alte in transito al pomeriggio ma con tempo ancora asciutto. Nubi più compatte in serata e in nottata e possibili piogge associate. Temperature comprese tra +13°C e +21°C.

Lombardia

Perturbazione in avvicinamento all’ Italia e tempo instabile o perturbato sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi per tutta la giornata sulla Lombardia e condizioni di tempo stabile al mattino e al pomeriggio, precipitazioni sparse in serata o nottata.

Nazionale

Nubi in transito al mattino sul Piemonte e Valle d’ Aosta con possibili piogge, bel tempo altrove con sole prevalente. Piogge anche al pomeriggio sulle reggioni più occidentali e nubi alte in transito sulle restanti regioni, sempre con tempo stabile Precipitazioni in intensificazioni in serata e nottata sul nord-ovest, asciutto ad est. Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali con ampi spazi di sereno, nubi in aumento durante la seconda parte della giornata ma con tempo in prevalenza asciutto eccetto locali precipitazioni sull’ Appennino. Instabilità marcata in Sardegna con piogge anche intense sul settore orientale e meridionale, tempo stabile altrove eccetto locali piogge sui settori interni peninsulari e lungo le coste ioniche di Calabria e Sicilia.Temperature in lieve calo nei valori massimi.

