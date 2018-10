Il meteo di giovedì 11 ottobre a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo, a Brescia e provincia, per la giornata di giovedì 11 ottobre.

Brescia

Tempo instabile con piogge e locali acquazzoni che potrebbero assumere anche carattere di temporale specie nelle ore pomeridiane. Tempo in miglioramento solo dalla notte ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +21°C.

Lombardia

Maltempo a tratti intenso specie nelle ore diurne con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle zone centro occidentali della regione. In serata residue precipitazioni bagneranno sia le pianure che i rilievi, con il tempo che tenderà a migliorare solo dalla notte ma con addensamenti sempre a tratti compatti.

Nazionale

Maltempo al Nord, con acquazzoni e temporali che potranno assumere anche carattere di nubifragio specie nelle ore diurne. Le regioni più colpite saranno Piemonte e Liguria ma non mancheranno piogge intense anche su Lombardia, Emilia e Valle d’Aosta. Tempo in miglioramento dalla nottata. Tempo localmente instabile al Centro Italia ad iniziare dal versante Tirrenico con piogge sparse specie sulla Toscana al mattino. Possibili acquazzoni al pomeriggio anche sulle zone interne con i fenomeni che insisteranno anche in serata. Più asciutto sulle coste Adriatiche ma con molte nubi. Giornata con tempo generalmente stabile sulle regioni meridionali Peninsulari con cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili isolate piogge al pomeriggio solo sulle zone interne. Maltempo in Sardegna con acquazzoni e temporali anche intensi, precipitazioni sparse in Sicilia. Temperature minime in aumento, massime invece in diminuzione.

