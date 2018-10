Il meteo di martedì 16 ottobre a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di martedì 16 ottobre a Brescia e provincia.

Brescia

Tempo asciutto per gran parte della giornata ma con nuvolosità irregolare a tratti anche compatta. Stabile anche in serata e nottata sempre con cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +15°C e +21°C.

Lombardia

Cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi su tutta la regione per gran parte della giornata con addensamenti anche compatti ma senza fenomeni di rilievo associati. Stabile anche in serata e nottata ma sempre con molte nuvole su tutta la regione.

Nazionale

Cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi sulle regioni settentrionali per gran parte della giornata ma con tempo asciutto, salvo locali e deboli piogge su Piemonte ed Emilia Romagna. Nuvolosità irregolare anche in serata ma con piogge sparse solo sull’Emilia Romagna. Tempo instabile al Centro Italia con nuvolosità irregolare a tratti anche compatta per gran parte della giornata associata a piogge sparse possibili su tutte le regioni, localmente moderate sul Tirreno. Piogge sparse anche in serata specie su Toscana, Umbria e Marche. Sulle regioni meridionali tempo instabile con fenomeni anche intensi e localmente a carattere di temporale specie su Calabria, Basilicata e Sardegna. Nuvolosità irregolare altrove con locali piogge specie nelle ore pomeridiane. Tra la sera e la notte ancora fenomeni soprattutto sulle Isole Maggiori. Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

