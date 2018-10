Meteo Brescia, mercoledì pioviggina e le nuvole sono basse

Brescia

Nubi basse durante il mattino e possibili piogge o pioviggini associate, nubi irregolari al pomeriggio alternate a brevi schiarite, tempo stabile in serata. Temperature comprese tra +13°C e +22°C.

Lombardia

Correnti meridionai in risalita attraverso l’ Italia e molte nubi in transito sulla penisola. Sulla Lombardia cieli nuvolosi ovunque al mattino e possibili piogge o pioviggini associate, irregolarmente nuvolosi al pomeriggio e in serata con tempo asciutto.

Italia

Giornata grigia con cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni settentrionali e deboli piogge associate eccetto in Piemonte. Tempo più stabile e asciutto in serata o nottata con nubi irregolari. Cieli novolosi anche al Centro Italia e tempo instabile con piogge o pioviggini associate durante tutto l’ arco della giornata. Tempo instabile con piogge sparse anche sulle regioni meridionali con i fenomeni più intensi sulla Sardegna. Nuvolosità irregolare in Campania con locali e deboli piogge solo sui settori interni. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento quelli massimi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments