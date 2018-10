Meteo Brescia, venerdì ampi spazi di sereno sino a sera

Brescia

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con nubi alte in transito alternate a spazi di sereno. Temperature comprese tra +14°C e +23°C.

Lombardia

Al mattino locali addensamenti sulle pianure ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Tra pomeriggio e sera nuvolosità alta in transito su tutti i settori ma sempre con tempo stabile.

Italia

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Nord Italia con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi per nubi in transito ma senza fenomeni associati. Asciutto anche in serata e nottata su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Al mattino sulle regioni centrali nuvolosità irregolare, più compatta lungo l’Adriatico, ma senza fenomeni associati. Tempo stabile tra pomeriggio e sera con ampi spazi di sereno su tutti i settori. Tempo instabile al mattino al Sud con piogge sparse su Calabria e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali su Calabria e Sicilia, anche intensi su quest’ultima, sereno o poco nuvoloso altrove. Fenomeni in esaurimento ovunque tra la sera e la notte. Temperature stazionarie o in lieve calo specie nei valori minimi al Centro-Nord.

