Fatturazione elettronica, Confartigianato in tour per spiegare le novità

Un ricco calendario per raggiungere capillarmente tutti gli associati sul territorio e presentare loro le prossime novità in materia di fatturazione elettronica è quello messo in campo da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, partito lunedì 22 ottobre a Chiari e che terminerà mercoledì 14 novembre a Desenzano.

LA NOVITA’ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Durante gli incontri verrà presentata quella che può definirsi una vera rivoluzione per le piccole e medie imprese e per i professionisti: si tratta dell’obbligo della fatturazione elettronica che scatterà dal 1° gennaio 2019. Da quella data il nuovo processo di fatturazione riguarderà, infatti, la totalità degli scambi commerciali. Diventerà pertanto obbligatorio per tutti i titolari di partita iva. Pochissime le esclusioni da tale obbligo. La fattura elettronica non è una fattura che viene inviata o trasmessa al cliente in formato PDF, bensì una fattura emessa ed inviata in un particolare formato XML. La trasmissione di queste fatture avverrà attraverso un sistema di interscambio, una piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate e ad ogni imprenditore servirà un pc o un tablet, una connessione internet, una PEC, un software e la firma digitale.

GLI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO

Tutti gli appuntamenti sul sito www.confartigianato.bs.it. Nell’ordine, dopo Chiari, martedì 2 ottobre a Orzinuovi, mercoledì 24 a Brescia, presso l’auditorium di via Orzinuovi, giovedì 25 a Gardone Valtrompia, lunedì 29 a Leno, martedì 30 a Gavardo, mercoledì 31 a Lumezzane, martedì 6 novembre a Verolanuova, mercoledì 7 a Gussago, lunedì 12 a Palazzolo sull’Oglio, martedì 13 a Vestone e mercoledì 14 a Desenzano. Tutti gli incontri si terranno a partire dalle ore 20 e sono gratuiti. Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Durante gli appuntamenti verrà spiegato come adeguarsi alla normativa grazie a strumenti intuitivi, facili da usare, flessibili, economici, condividendo così i diversi servizi collegati al nuovo obbligo, come l’emissione delle fatture, la registrazione e la conservazione digitale, senza incorrere in sanzioni. Non bisogna avere paura, tutto il personale dell’Area Fiscale di Confartigianato Brescia è a fianco delle aziende in questa fase di cambiamento».

