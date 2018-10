Energia, l’allarme di Confartigianato: bollette più care di 1,3 miliardi

«Meno consumi, più paghi: è l’assurda regola che costringe le piccole imprese italiane a sborsare per l’energia elettrica 1,3 miliardi in più rispetto alle aziende più grandi». Il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, nonché delegato nazionale all’Energia e Smart City, sottolinea che i maggiori costi, ricalcolati recentemente da Confartigianato, sono una regola assurda: Eugenio Massetti torna quindi alla carica per denunciare lo squilibrio nell’imposizione di tasse e oneri generali di sistema sulle bollette degli imprenditori italiani.

Le attività più piccole consumano poco più del 34 per cento dell’energia, ma pagano il 46,3% degli oneri generali di sistema. Nel frattempo, le grandi imprese in alta tensione consumano il 19,2% dell’energia ma pagano soltanto il 9,3% degli oneri. Bollette alla mano, il paradosso è evidente: una piccola impresa in bassa tensione sborsa 7,1 euro di oneri ogni 100 kWh, mentre una grande azienda in alta o altissima tensione paga soltanto 2,6 euro. Ed ecco spiegato il maggiore costo di oltre 1 miliardo di euro a carico dei piccoli imprenditori.

«Il problema si trascina da tempo e Confartigianato lo ha indicato al Governo tra quelli più urgenti da risolvere. Basti dire che oneri generali di sistema e accisa pesano per il 38% sull’importo finale delle loro bollette elettriche. E allora – conclude il oresidente Massetti – serve con urgenza una riforma che elimini l’assurda disparità di trattamento che penalizza i consumi elettrici delle piccole imprese rispetto alle grandi».

